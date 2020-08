GF Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Fausto Leali (Di giovedì 20 agosto 2020) Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Fausto Leali. Tra rumors e smentite arrivano finalmente le prime conferme sul cast della nuova edizione del Grande fratello Vip 5 targata Alfonso Signorini, che andrà in onda con un doppio appuntamento a partire dal 14 settembre. Quinta edizione, ma seconda per Alfonso Signorini che a settembre tornerà con il Grande Fratello Vip, il giornalista sarà affiancato da Pupo e Antonella Elia Mentre il cast è ancora in via di definizione Tv Sorrisi e Canzoni ha sganciato la bomba ed ha ufficializzato i primi quattro concorrenti: il primo è Fausto ... Leggi su newscronaca.myblog

SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Faus... - infoitcultura : Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione: confermato Fausto Leali - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Faus... - infoitcultura : GF Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Fausto Leali - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Faus... -