Fedez difende Gigi Hadid dagli haters dopo le accuse di fingere la gravidanza (Di giovedì 20 agosto 2020) Fedez difende Gigi Hadid dagli haters, dopo che la modella era stata accusata di fingere la gravidanza solo per mettersi in mostra. La compagna di Zayn Malik è finita al centro di una grossa polemica che ha attirato l'attenzione del rapper di Rozzano. Lucia ha quindi ritenuto che fosse opportuno intervenire in usa difesa. Negli ultimi giorni, qualcuno aveva sospettato che la gravidanza di Gigi Hadid fosse una trovata pubblicitaria per raccogliere like, ipotesi che in molti hanno già trovato assurda vista la fama della modella e del suo compagno, tornati insieme dopo un lungo periodo di crisi. Zayn Malik ha iniziato la sua carriera negli One ... Leggi su optimagazine

