Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 agosto 2020: Sanem scopre il doppio gioco di Emre (Di giovedì 20 agosto 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 21 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, fin dalla trama, Sanem riesce finalmente a scoprire il doppio gioco di Emre e Aylin. Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 21 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che sarà proprio Sanem a scoprire finalmente il doppio gioco di Emre e Aylin. Sanem accetta l'aiuto di Fabbri che acquisisce le quote dell'agenzia e diventa socio salvandola dal fallimento, ma Can è furioso di gelosia: non può accettare che la Aydin abbia venduto ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 agosto 2020: Sanem scopre il doppio gioco di Emre… - 59Gabriella : RT @Cris58Hy: Oggi altra scena ?? #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - patrizia_rella : RT @Cris58Hy: Oggi altra scena ?? #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer le Ali del sogno - VPerejon : RT @Mirellacaporal1: Sanem riordina l'ufficio di Can... sta per raccogliere le pietre lunari...ma Can nn glielo permette...però la ringrazi… - Mirellacaporal1 : Tra poco nuovo episodio di #Daydreamer Le Ali del Sogno 14.45 #CanYaman #DemetÖzdemir ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali Daydreamer - Le ali del sogno: Episodio 45 Video Mediaset Play Daydreamer Anticipazioni 21 agosto 2020: Fabbri salva Can ma in cambio vuole Sanem...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il be ...

Daydreamer, anticipazioni oggi 20 agosto

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 20 agosto: Sanem scrive una lettera a Can, dove spiega al fotografo perchè gli ha mentito. Daydreamer – Le Ali del Sogno va in onda ...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il be ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 20 agosto: Sanem scrive una lettera a Can, dove spiega al fotografo perchè gli ha mentito. Daydreamer – Le Ali del Sogno va in onda ...