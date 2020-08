Coronavirus, Iss: “Incidenza tornata ai livelli di giugno. Casi meno gravi o asintomatici”. Si abbassa l’età media: 30 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Nel giorno peggiore per numero di nuovi contagi dal 16 maggio, con 845 Casi registrati, l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso il report sul suo monitoraggio settimanale riferito al periodo che va dal 10 al 16 agosto. E anche qui la curva del contagio viene confermata in salita. “Nella settimana di monitoraggio 10-16 agosto sono stati riportati complessivamente 1.077 focolai attivi di cui 281 nuovi, entrambi in aumento per la terza settimana consecutiva”, si legge nel documento diffuso dall’Iss. Focolai che, al momento, sono stati individuati e isolati rapidamente dai servizi territoriali. Ma se si tiene in considerazione l’incidenza cumulativa (Casi su 100mila abitanti) degli ultimi 14 giorni, si vedrà che il Paese è tornato ai livelli dello scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

