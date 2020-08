Chiara Ferragni: decisione shock per Leone (Di giovedì 20 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez hanno preso una decisione davvero shock, di quelle che proprio non ti aspetti. Cosa sarà mai successo? Scopriamolo insieme. Per Chiara Ferragni e Fedez il bene di Leone non è in America. La super coppia dello show business ha infatti deciso di lasciare Los Angeles per sempre per garantire al loro bambino una crescita “da europeo“. È la stessa Ferragni a darne notizia aiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MartaMm75 : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - JunSatoPhoto : RT @GQitalia: La scarpiera di Leone (2 anni) è una meraviglia, ha molte più scarpe di noi - acquapanna_ : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - conlenuvolex : RT @martyisbackk: Noi ridiamo e scherziamo ma se in futuro la figlia di Gigi Hadid e Zayn si fidanzerà con Leone probabilmente potremmo ave… - albagrazianii : RT @ArgentineBlood: La mia foto preferita di Chiara Ferragni è questa, alla presentazione del suo documentario, gli occhi commossi di una d… -