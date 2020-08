Caronia, trovate anche le scarpette blu di Gioele. Pm: "C'è già una pista chiara" (Di giovedì 20 agosto 2020) Si continua a fare luce nel giallo di Caronia , Messina,. Sarà eseguita tra domani pomeriggio e sabato mattina l' autopsia sul corpicino del bambino, i cui resti sono stati ritrovati ieri mattina nel ... Leggi su quotidiano

infoitinterno : Caronia, trovate anche le scarpette blu di Gioele. Il padre: 'Dubbi su metodi ricerche' - infoitinterno : Caronia: trovate tracce, resti compatibili con età di Gioele - infoitinterno : Caronia: trovate tracce, resti compatibili con età di Gioele - infoitinterno : Gioele, mattina drammatica a Caronia, trovate ossa e una maglietta, “è lui al 99%” (VIDEO) - infoitinterno : Caronia: trovate tracce di Gioele al 99 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia trovate

Le speranze di ritrovare vivo il piccolo Gioele si sono spente ieri mattina. A 16 giorni dalla sua scomparsa. I resti del bambino, orrendamente mutilati dagli animali selvatici, erano tra i rovi, a po ...(Messina) - Daniele Mondello, per tutta la mattina, come fa da due settimane, è venuto a cercare il bambino. A bordo di un pick up, seduto sul cassone, ha raggiunto pure un ponte ed è salito da sotto ...