Bayern Monaco, Neuer: “Siamo più forti della squadra del Triplete nel 2013” (Di giovedì 20 agosto 2020) Si gode la vittoria del suo Bayern Monaco Manuel Neuer autore di alcune parate importanti nella semifinale contro il Lione. Il portiere tedesco vola in finale di Champions League dove, domenica sera, sfiderà un'altra squadra francese: il Paris Saint-Germain. Nessun timore nelle sue parole rilasciata ai media nella notte anzi, la consapevolezza di essere ancora più forti della squadra che già nel 2013 era riuscita a vincere il fantastico Triplete: campionato, coppa nazionale e Champions League.Neuer: "Più forti del Bayern Monaco del 2013"caption id="attachment 1009427" align="alignnone" width="627" Neuer (getty images)/captionCome riporta ... Leggi su itasportpress

