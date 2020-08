Barcellona, l’ex Deulofeu al veleno: “Disinteressato ai blaugrana, Koeman non mi ha dato nulla”. E sul Milan… (Di giovedì 20 agosto 2020) Gerard Deulofeu si toglie alcuni sassolini dalle scarpe.Un passato al Barcellona mai da protagonista (soltanto 12 presenze in campionato in tre stagioni) e tanti prestiti. Dall'Everton al Siviglia - con la maglia degli spagnoli vinse anche l'Europa League - fino al passaggio al Milan, a gennaio del 2017, in cui collezionò ben 17 presenze e 4 reti in metà stagione, prima che i blaugrana esercitassero il diritto di recompra. Infine, l'esperienza tra le fila del Watford, con cui ha vissuto una annata gloriosa, prima della rottura del crociato, che lo ha costretto a rimanere ai box nel corso di tutta la stagione 2019/20. Ora, Deulofeu è pronto a tornare in campo.In vista dell'inizio della prossima stagione di Premier League, l'attaccante ha parlato di alcuni temi caldi del momento. Tra ... Leggi su mediagol

