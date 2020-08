Arzignano (Vicenza) – Figlio 18enne a coltella il padre in casa (Di giovedì 20 agosto 2020) Il dramma si è consumato nell’abitazione famigliare in cui i due vivevano insieme ad Arzignano. Secondo le prime notizie, il ragazzo avrebbe colpito mortalmente il genitore con diversi fendenti prima di chiamare il 118. “Venite ho accoltellato mio padre” avrebbe detto agli operatori ma per l’uomo, un operaio 49enne di origini indiane, non c’è stato … Leggi su periodicodaily

MediasetTgcom24 : Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa #Arzignano - doctorhoover : RT @ultimenotizie: Un parricidio scuote la comunità di #Arzignano (Vicenza) già toccata dalla tragedia della 15enne uccisa dal pirata della… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa #Arzignano - giulynaty_q : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, 18enne accoltella e uccide il padre 45enne in casa #Arzignano - CiaoKarol : «Correte ho ucciso mio padre». Vicenza, 18enne litiga con il papà e lo accoltella a morte: Un parricidio scuote la… -