Arrestato per frode Steve Bannon, l'ex stratega di Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) NEW YORK (STATI UNITI) – Steve Bannon, 66 anni, ex stratega e consigliere del presidente statunitense Donald Trump, è stato Arrestato con l'accusa di appropriazione indebita. Lo ha annunciato la procura del Distretto Sud di New York. L'indagine riguarda una presunta frode sulla campagna di crowdfunding online “Costruiamo il muro” che ha raccolto oltre 25 milioni di dollari. Oltre a Bannon sono stati arrestati anche gli altri promotori della campagna: Brian Kolfage, 38 anni, Andrew Badolato, 56 anni, e Timothy Shea, 49 anni.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

