Al via tamponi a Malpensa in 8 postazioni, da domani a Linate e Orio al Serio (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Da oggi, 20 agosto, alle 11, i viaggiatori che arrivano all'aeroporto internazionale di Malpensa, da uno dei 4 Paesi indicati nell'ordinanza del ministero della salute del 12 agosto scorso, Spagna, Grecia, Malta e Croazia, potranno fare il tampone direttamente in aeroporto. Nello scalo varesino ci sono 8 postazioni Dopo la prova generale di ieri, è tutto pronto all'aeroporto varesino per fare i tamponi ai passeggeri in arrivo. Sono state organizzate otto postazioni che rimarranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Potranno sottoporsi al test molecolare sia i cittadini lombardi che rientrano dai Paesi considerati a rischio, sia i passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni. Per fare il tampone occorre registrarsi online sulla ... Leggi su agi

LaStampa : Anche a Malpensa si effettuano i tamponi, ma non ai piemontesi. - vogheranews : #PAVIA #VOGHERA 20/08/2018: #Coronavirus. Da oggi tamponi a #Malpensa per chi arriva da #Spagna, #Grecia, #Croazia… - cronaca_news : Via ai tamponi per il coronavirus a Malpensa: otto postazioni per 1.800 test - Agenzia_Italia : Al via tamponi a Malpensa in 8 postazioni, da domani a Linate e Orio al Serio - robertoanversa : Ma come ragionano? Ripeto questo virus ha effetti collaterali molto gravi, rende stupidi e a questo non c'è rimedio… -

Ultime Notizie dalla rete : via tamponi a