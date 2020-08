Zidane: «Il cammino delle francesi in Champions è eccezionale» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Zinedine Zidane ha parlato del percorso di Psg e Lione in Champions League in un’intervista concessa ad AFP Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato dello straordinario cammino delle squadre francesi in Champions League. Ecco le sue parole: «Il loro è un cammino eccezionale. Il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, complicato ed è bello vedere due club fare bene anche in Europa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Zidane cammino Zidane: “E’ bello vedere dei club francesi fare bene in Europa” alfredopedulla.com Champions, Zidane: "Psg e Lione? Si parla troppo spesso male della Ligue 1, e invece..."

"Il loro è un cammino eccezionale. Il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, ...

«Zidane» di Hermel, il romanzo di un seduttore in campo e in panchina

Questa è la storia di un grande seduttore, uno degli ultimi e dei più grandi, capace di trattare la palla come se in quel determinato momento fosse la cosa più preziosa e delicata al mondo, l’unica ch ...

"Il loro è un cammino eccezionale. Il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, ...Questa è la storia di un grande seduttore, uno degli ultimi e dei più grandi, capace di trattare la palla come se in quel determinato momento fosse la cosa più preziosa e delicata al mondo, l’unica ch ...