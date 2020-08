Viviana Parisi, Gioele, “resti trovati quasi sicuramente suoi. Solo una parte del corpo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) È “quasi certamente” del piccolo Gioele il corpo ritrovato poco fa nelle sterpaglie. Si tratta di resti di un bimbo, scoperti poco fa da un carabiniere in congedo a poche centinaia di metri dal traliccio. Secondo gli investigatori sono “di Gioele ma per la certezza si aspetta il riconoscimento”. Il piccolo di soli 4 anni era scomparso dallo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi, la 43enne deejay ritrovata morta lì vicino l’8 agosto nelle campagne di Caronia nel messinese. Il piccolo sarebbe “totalmente irriconoscibile”, i resti sarebbero del “tronco” del cadavere. Sul posto il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica, i vigili del fuoco del Sapr e il geologo forense incaricato dalla procura. Con la zia ... Leggi su caffeinamagazine

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - VittorioLevis : RT @ArmandoPalmegi1: Trovati alcuni resti a Caronia: «Quasi sicuramente si tratta del corpo di #Gioele» - _marcomontanari : Peccato non aver avuto questi investigatori quando si è trattato del 'suicidio' del Monte dei Paschi. Chissà quali… -