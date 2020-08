Ufficiale: Daniel Fuzato dalla Roma in prestito al Gil Vicente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il club portoghese del Gil Vicente ufficializza il prestito del portiere brasiliano della Roma Daniel Fuzato. Il tutto reso noto tramite la diretta Facebook della società rossoblù. LIVE Não, não é uma miragem Daniel Fuzato está mesmo no Estádio Cidade de Barcelos e é reforço do Gil Vicente FC. Bem-vindo, Gilista! Pubblicato da Gil Vicente Futebol Clube su Mercoledì 19 agosto 2020 Foto: Roma Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Daniel Fuzato è ufficialmente un nuovo giocatore del Gil Vicente. Il portiere brasiliano si è trasferito dalla Roma al club portoghese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 ...

