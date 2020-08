Ufficiale: Cannistrà dalla SPAL in prestito alla Cavese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il giovane difensore Paolo Cannistrà, classe 2000, giocherà la prossima stagione in prestito con la maglia della Cavese. A darne notizia il sito Ufficiale del club metelliano. Cannistrà arriva dalla SPAL. La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del… Pubblicato da Cavese Calcio 1919 su Mercoledì 19 agosto 2020 Foto: Facebook Cavese L'articolo Ufficiale: Cannistrà dalla SPAL in prestito alla Cavese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

