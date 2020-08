Svizzera, pioggia di cioccolato per un guasto alla Lindt (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gli abitanti di Olten, piccola città della Svizzera tra Zurigo e Basilea hanno ricevuto una dolce sorpresa, se così si può dire. Sulle case è caduta all’improvviso, nei giorni scorsi, una pioggia di finissimo cacao. Quello prodotto dalla celeberrima fabbrica del marchio Lindt. Il motivo dell’insolito evento atmosferico, riportano i media locali, è stato un guasto all’impianto di areazione della Lindt. In sostanza un difetto nella ventilazione di una linea “per la tostatura delle fave di cacao”. A ciò si è aggiunto il forte vento che ha disperso il cioccolato per tutta la città. La “spolverata” non ha causato inconvenienti se non quello di ... Leggi su velvetgossip

