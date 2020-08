Specie di toporagno elefante riscoperta dopo 50 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Perso dalla scienza dal 1968, una Specie di toporagno elefante (chiamato anche sengi) è stata riscoperta recentemente. I ricercatori hanno però ritrovato l’animale dove non si aspettavano. Gli ultimi avvistamenti avvennero in Somalia mentre di recente si sono verificati a Gibuti, una regione confinante. Leggi anche: Il licenide del timo ritorna a prosperare in UK … Leggi su periodicodaily

Lo credevano estinto, riappare a Gibuti il sengi somalo

Il sengi somalo, Elephantuus revoili, è una specie di toporagno elefante endemica del Corno d'Africa, grosso come un topo ma capace di correre a quasi 30 km l'ora. Fino ad oggi, in Occidente se ne ...

