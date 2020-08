Ricci, bene Conte, proviamoci fino alla fine (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - PESARO, 19 AGO - "Conte ha ragione da vendere, le forze di governo si presentino insieme soprattutto in Regioni come le Marche che saranno determinanti per il risultato nazionale". Lo afferma ... Leggi su corrieredellosport

Ricci, bene Conte, proviamoci fino alla fine

PESARO, 19 AGO - "Conte ha ragione da vendere, le forze di governo si presentino insieme soprattutto in Regioni come le Marche che saranno determinanti per il risultato nazionale". Lo afferma il sinda ...

Vitale: “Se prendi Ricci ci devi puntare. Javi Martinez e Mandzukic profili ok”

L’ex direttore generale dell’Empoli, Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno il momento della Fiorentina sul mercato: “È difficile dare un giudizio in questo momento sulla Fiorentina. Chiesa vuole andare ...

