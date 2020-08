"Omicidio e distruzione di cadavere". Sabrina scomparsa, fermato un uomo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Svolta nel giallo della scomparsa di Sabrina Beccalli di Crema, la mamma scomparsa da giorni. I carabinieri di Cremona hanno fermato un uomo per Omicidio e distruzione di cadavere. Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norm della Compagnia carabinieri di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona che è stata associata alla casa circondariale di Cremona. I reati contestati sono Omicidio e distruzione di cadavere. Leggi su iltempo

