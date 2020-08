"Mio figlio ucciso di botte Denunciai, ma nessuno si è mosso" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il dolore del papà del bimbo di 2 anni picchiato a morte dal fidanzato della mamma: "Pagheranno fino alla fine" Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul corpo riportava segni inequivocabili di violente percosse: il fidanzato della madre lo ha massacrato di botte fino a spezzargli il fiato. Per il sospetto assassino, Salvatore Blanco, 32 anni, è scattato il fermo a poche ore dal delitto. Sott'accusa anche la mamma del piccolo, Letizia Spatola, di 23 anni, che per gli inquirenti "avrebbe assistito alla violenza senza intervenire". I reati ipotizzati dalla Procura di Siracusa sono di omicidio volontario in concorso, ... Leggi su ilgiornale

fanpage : Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore in fila al drive in per avere il tampone - ADeLaurentiis : Buon Ferragosto a tutta la famiglia del Napoli. A Rino Gattuso, al suo staff, ai calciatori, ai dirigenti, ai dipen… - borghi_claudio : @gabrieleforcel1 @GuidoCrosetto @InOndaLa7 C'è stato un periodo in cui c'era il bonus bebè. 1000 euro per ogni figl… - BurningXD : @redrumym Porco *** si bruciassero tutti Il mio amico vive al sud e li da lui c'è il figlio di un mafioso che fa a… - beppedama : RT @Pennacchiiiii: 'dal 14 settembre non autorizzo il personale scolastico a prelevare mio figlio e portarlo nel paese dei balocchi allo sc… -