Inter-Siviglia, Conte e Handanovic in conferenza stampa: data, orario e come vederla in diretta tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Antonio Conte e Samir Handanovic parleranno in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Siviglia, gara valevole per la finale di Europa League 2019/2020. I neroazzurri hanno raggiunto l’atto conclusivo della competizione dopo aver eliminato, in pochi giorni, Getafe, Bayer Leverkusen e infine Shakhtar Donetsk. La conferenza, in programma alle ore 16:45 di giovedì 20 agosto, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dell’Inter, oltre che in tv su Sky Sport 24. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. Leggi su sportface

