“I bimbi vanno trattati come scimmie”, e dondola la figlia a testa in giù: influencer nei guai (Di mercoledì 19 agosto 2020) Finisce in manette Igor Kravtasov, influencer russo di 35 anni immortalato in un video mentre fa dondolare a testa in giù sua figlia neonata: “I bimbi vanno trattati come scimmie”, si giustifica davanti le autorità. Finisce nei guai il il 35enne Igor Kravtasov – noto influencer russo che, a seguito di un suo gravissimo comportamento, … L'articolo “I bimbi vanno trattati come scimmie”, e dondola la figlia a testa in giù: influencer nei guai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

