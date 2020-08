Giochi gratis PS Plus di settembre 2020, quali i possibili candidati? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stiamo per entrare nell'ultima decina di giorni del mese di agosto, e guardare al futuro, e ai possibili Giochi gratis PS Plus di settembre, è cosa lecita. Il servizio in abbonamento di casa Sony continua con i suoi regali, e dopo mesi alquanto golosi potrebbe esserci una nuova replica. L'attuale generazione di console è ormai agli sgoccioli, e non c'è motivo per il colosso nipponico di chiudere i rubinetti. A maggior ragione se si va poi a pescare tra produzioni che ormai hanno detto abbondantemente la loro in termini di vendite. In sostanza, nessuno ne esce danneggiato e anzi, si permette praticamente a tutti di godere dello splendore videoludico di alcune perle. Basti pensare a Call of Duty WW2 e Star Wars Battlefront 2 di giugno, o a NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed ... Leggi su optimagazine

iPhone e iPad, ad esempio, vantano alcuni tra i migliori giochi gratuiti in circolazione per quanto riguarda il mobile gaming, titoli che hanno contribuito fortemente alla crescita di questo ...

Ghost of Tsushima: Legends è un DLC gratuito che aggiunge il multiplayer cooperativo al gioco

Sucker Punch e Sony hanno annunciato Ghost of Tsushima: Legends, un DLC gratuito che aggiunge una modalità multiplayer cooperativa al gioco. Sucker Punch e Sony hanno annunciato con un video Ghost of ...

