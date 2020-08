Germania, giocano nudi per protestare contro un calcio malato e condizionato dal denaro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Curiosa partita di calcio disputata in Germania, precisamente a Oer-Erkenschwick, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, dove due squadre sono scese in campo completamente nude, per protestare contro un calcio governato dai soldi. Ad organizzare la particolare sfida dello Stimberg Stadion è stato l’artista Gerrit Starczewski, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni alla rivista ’11 Freunde’: “Il sistema del calcio è malato, ecco perché ci spogliamo tutti. Tutti vogliono essere autentici. Ma penso che tu sia particolarmente autentico solo se puoi rinunciare a tutto il resto, davvero tutto, dai cartelloni pubblicitari ai vestiti”. “Attraverso i miei eventi di nudo, voglio dare un esempio di diversità e ... Leggi su sportface

