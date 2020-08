Ecco il 'bla-bla car delle merci', l'app nata a Rovereto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si chiama SiWeGo ed è già stata ribattezzata 'il bla-bla-car delle merci'. E' un'app sviluppata da una giovane realtà imprenditoriale all'interno del Progetto Manifattura di Rovereto, il polo green-... Leggi su trentotoday

L'idea si fonda sull'evoluzione della "sharing economy", che ha rivoluzionato il settore del trasporto privato negli ultimi anni. «In sintesi la nostra app – spiega Marcello Favalli, fondatore e ammin ...

Da Bra a Porto Azzurro, un'estate perfetta: non fosse per quei temporali...

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Ormai è qualche pomeriggio che all'improvviso nuvole scure si avvicinano, il cielo brontola e annuncia temporale. I rami degli alberi si agitano e le foglie si stropicciano a ...

