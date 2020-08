Covid-19, aumentano terapie intensive e ricoverati: trend preoccupante (Di mercoledì 19 agosto 2020) La curva epidemiologica in Italia torna a salire repentinamente. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, sono ben 642 i nuovi contagi accertati che portano gli attualmente positivi a 15.360, molto di più dei 12 mila di un paio di settimane fa. Ma a preoccupare sono i numeri degli ospedali e delle terapie intensive che piano piano stanno tornando a salire: sono ben 866 i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, 23 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva ci sono 66 pazienti, 8 in più rispetto a ieri. Il trend dunque continua a salire, di seguito la suddivisione regione per regione dei pazienti in gravi condizioni. LOMBARDIA 14 SICILIA 8 EMILIA ROMAGNA 7 VENETO 6 LAZIO 6 TOSCANA 5 PUGLIA 3 PIEMONTE 3 FRIULI 3 CAMPANIA 2 ABRUZZO 2 UMBRIA 2 LIGURIA 1 MARCHE 1 TRENTO 1 BOLZANO ... Leggi su sportface

