Coronavirus, ultime notizie: su i contagi (e i tamponi). Sette le vittime (Di mercoledì 19 agosto 2020) In lieve aumento le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2: sono 642 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 403). Da segnalare però anche un considerevole aumento dei tamponi effettuati: oltre 71 mila. Su anche le vittime: Sette (ieri cinque). I pazienti ricoverati con sintomi sono 866, di cui 66 in terapia intensiva (nessun nuovo caso oggi). In Italia, dall’inizio della pandemia, 255.278 persone hanno contratto il virus; 35.412 sono decedute. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 403 nuovi contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 agosto: 642 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 56 nuovi positivi su 5.403 tamponi, 34 guariti e nessun morto nelle ultime 24 ore https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 56 nuovi positivi su 5.403 tamponi, 34 guariti e nessun morto nelle ultime 24 ore https… -