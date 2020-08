Coronavirus Puglia, salgono i contagi: 33 positivi su 2694 test, 15 casi solo nel Leccese, 8 a Foggia, 7 a Bari e 2 a Brindisi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bari - Aumentano i contagi da Coronavirus in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2694 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi : 7 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

