Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le discoteche non riapriranno. Almeno per ora. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai gestori dei locali notturni contro l’ordinanza del ministero della Salute che, il 16 agosto scorso, ne ha disposto la chiusura a fronte dell’aumento dei contagi nel Paese. Lo ha deciso il presidente della terza sezione quater del tribunale amministrativo con un decreto monocratico con il quale ha respinto la richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo. Già fissata il 9 settembre l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : Di pessimo gusto la protesta danzante di Daniela Santanchè contro la chiusura delle discoteche...il mio pensiero va… - Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Lo stop alle #discoteche coraggioso e coerente. Sicuramente da' un segnale ai #giovani, e avrà un impatt… - La7tv : #omnibus @massimobitonci (Lega) contro la chiusura delle #discoteche: 'I contagi provengono dall'estero, emblematic… - corona_tweet : RT @ILOVEPACALCIO: #Coronavirus, #Conte: “Mai autorizzato la riapertura delle discoteche” - Ilovepalermocalcio - infoitinterno : Coronavirus, Conte: “il governo non ha mai autorizzato l’apertura delle discoteche” -