Colta dal buio su un tratto pericoloso scendendo da Malga Pezzeit (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una quarantottenne di Enemonzo ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze alle 19.45 dopo essersi persa scendendo da Malga Pezzeit di Sotto. La donna avrebbe dovuto prendere il sentiero 803 ma si è invece incamminata erroneamente su una traccia di sentiero che con il crepuscolo ha smarrito finendo in breve tempo in un tratto impervio, ripido e pericoloso a quota 1400 metri circa, dove già in passato sono avvenuti smarrimenti simili. La donna stava bene ma era molto spaventata per il buio e per le condizioni meteorologiche instabili.Le è stato subito comunicato di rimanere ferma nella sua posizione e attendere. Tramite le tecnologie a disposizione la SORES ha fornito la posizione precisa della donna e le squadre di soccorritori – cinque tecnici della ... Leggi su udine20

Lorenzo32843904 : @dmusillo @ricpuglisi @f_ronchetti @AurelianoStingi @JBAndrep @gianlucac1 @ThManfredi @bad_scientists @CrossWordsCW… - VivianaP1511 : RT @04Carmen20: @Luca__ Viviana è una persona colta , intelligente e ragionevole. Tu chi sei? Un poveretto, che circola qui dal 2008 in cer… - 04Carmen20 : @Luca__ Viviana è una persona colta , intelligente e ragionevole. Tu chi sei? Un poveretto, che circola qui dal 200… - Man115tn1 : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Infermiera anti-Covid-19 in vacanza rianima donna colta da malore: Una donna sulla cinquantina che si trovava… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Infermiera anti-Covid-19 in vacanza rianima donna colta da malore: Una donna sulla cinquantina che si trovava… -

Ultime Notizie dalla rete : Colta dal Si perde su un tratto pericoloso scendendo dalla malga: colta dal buio chiama i soccorsi. Oggi Treviso Riccardo Zacconi, il padre di Candy Crush: le app salveranno l’Italia

Il co-fondatore di uno dei giochi di maggior successo della storia delle app ha portato a Roma con la Luiss L’école42, la scuola per sviluppatori di Xavier Niel: «Ho investito mezzo milione. Prossima ...

Il killer della postina che sfugge da 19 anni. Il giallo di Maria José e di quel caffè bevuto prima di morire

Caso più volte riaperto e più volte archiviato. Caso al quale hanno lavorato dapprima i carabinieri, poi la polizia. Caso dimenticato. Da 19 anni — era la tarda mattina dell’8 agosto 2001 — l’assassin ...

Il co-fondatore di uno dei giochi di maggior successo della storia delle app ha portato a Roma con la Luiss L’école42, la scuola per sviluppatori di Xavier Niel: «Ho investito mezzo milione. Prossima ...Caso più volte riaperto e più volte archiviato. Caso al quale hanno lavorato dapprima i carabinieri, poi la polizia. Caso dimenticato. Da 19 anni — era la tarda mattina dell’8 agosto 2001 — l’assassin ...