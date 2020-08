Caso Viviana Parisi, trovata la testa di un bimbo: “Forse è di Gioele” (Di mercoledì 19 agosto 2020) I resti presumibilmente del piccolo Gioele sono stati ritrovati nelle campagne di Caronia. Il tronco a circa 400 metri dal traliccio, dove è stato trovato il corpo della madre Viviana Parisi, e la testa molto distante, sarebbero stati trascinati lì “o da maiali o da cani”. E’ quanto spiegano all’Adnkronos fonti investigative che sono sul luogo del ritrovamento. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata trovata la testa di un bambino, in avanzato stato di decomposizione, a monte del luogo dove è stato trovato il tronco e una parte di femore compatibile con un bimbo di 4 anni, “quasi certamente di Gioele”, dicono fonti investigative. Insieme con la testa, sarebbero stati trovati anche alcuni indumenti. Da ... Leggi su caffeinamagazine

