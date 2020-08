Caronia, le ricerche del piccolo Gioele: "Hanno trovato alcuni resti..." (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giorgia Baroncini La segnalazione di un volontario ha fatto scattare l'allarme. La zia del piccolo: "Siamo qui in attesa di capire" "Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire". A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele che si trova nella zona in cui è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Con lei c'è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. E' in auto in silenzio in attesa di sviluppi. Momenti di ansia per i familiari del piccolo Gioele che sono arrivati sul luogo dea segnalazione. C'è chi parla di un ritrovamento di "alcuni resti" ma nessuno si ... Leggi su ilgiornale

poliziadistato : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele nei boschi di Caronia (ME). In azione anche 5 unità cinofile… - TgrSicilia : #Caronia: una segnalazione fa scattare l'allarme nella zona delle ricerche del piccolo #Gioele. Sul posto anche il… - Virus1979C : Ricerche di Gioele, “trovati dei resti umani”. Specialisti al lavoro per stabilire l’identità: “Al 90% si tratta de… - lucafaccio : Ricerche di Gioele, “trovati dei resti umani”. Specialisti al lavoro per stabilire l’identità: “Al 90% si tratta de… - zazoomblog : Proseguono a Caronia le ricerche del piccolo Giole. Trovati alcuni resti in un fosso. Sopralluogo del procuratore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia ricerche Caronia, le ricerche di Gioele. Raduno di volontari al campo base Rai News Gioele, mattina drammatica a Caronia “Hanno trovato qualcosa aspettiamo di sapere”

Inoltre non aveva paura dei cani” aveva detto qusta mattina Daniele Mondello parlando della mogliee madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campane di Caronia. Il padre del bimbo, che sta ...

Caso Parisi, resti umani: appartegono a un bambino

Milano, 19 ago. (LaPresse) - I resti individuati da uno dei volontari impegnati nelle ricerche del piccolo Gioele a Caronia sono resti umani e apparterrebbero a un bambino. È quanto si apprende da fon ...

Inoltre non aveva paura dei cani” aveva detto qusta mattina Daniele Mondello parlando della mogliee madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campane di Caronia. Il padre del bimbo, che sta ...Milano, 19 ago. (LaPresse) - I resti individuati da uno dei volontari impegnati nelle ricerche del piccolo Gioele a Caronia sono resti umani e apparterrebbero a un bambino. È quanto si apprende da fon ...