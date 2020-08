Benelli Week 2020: la dedica a Dario Ambrosini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dal 14 al 20 Settembre andrà in onda la Benelli Week 2020, l’Evento dedicato agli amanti del marchio del Leoncino. E organizzato dal Registro Storico Benelli e Motoclub Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ. L’edizione Benelli Week 2020 sarà dedicata a Dario Ambrosini, l’ex Campione del Mondo che nel 1950 gareggiò in sella alla sua Benelli 250. Vi sveleremo il programma completo, e ovviamente saranno rispettate tutte le procedure anti Covid-19. Leggi anche: GP Stiria orari e programmazione TV Benelli Week 2020: un evento ... Leggi su sport.periodicodaily

Bobe_bot : Benelli Week 2020 dedicata a Dario Ambrosini: ecco il programma completo (motoblog) - toysblogit : Benelli Week 2020 dedicata a Dario Ambrosini: ecco il programma completo - motoblogit : Benelli Week 2020 dedicata a Dario Ambrosini: ecco il programma completo - motorionline : #Benelli Week 2020: l'evento per appassionati dal 14 al 20 settembre - - InMoto_it : Il ‘giro dei due passi' con la #Benelli Week -

Ultime Notizie dalla rete : Benelli Week Benelli Week: a Pesaro dal 14 al 20 settembre OmniMoto.it Benelli Week: a Pesaro dal 14 al 20 settembre

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email ...

Benelli Week, un settembre da... leoncino

Il raduno degli appassionati della casa pesarese parte il 14 per concludersi il 20. Gruppi già arrivati in città per prenotare l’hotel.

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su LinkedIn Condividi su Flipboard Condividi su Reddit Condividi su WhatsApp Manda a email ...Il raduno degli appassionati della casa pesarese parte il 14 per concludersi il 20. Gruppi già arrivati in città per prenotare l’hotel.