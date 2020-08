Bari, si torna allo stadio ma niente cori: i tifosi contro la proposta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bari - Che fosse allo stadio Della Vittoria o adesso al San Nicola, la 'Curva Nord' è un vero simbolo della baresità. Con la sua passione, i colori, i cori ed i tamburi è da sempre un modo di tifare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Bari - Che fosse allo stadio Della Vittoria o adesso al San Nicola, la «Curva Nord» è un vero simbolo della baresità. Con la sua passione, i colori, i cori ed i tamburi è da sempre un modo di tifare c ...