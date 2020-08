Atalanta, RadiciGroup resta partner «Due eccellenze insieme per Bergamo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nonostante il cambio di sponsor di maglia, RadiciGroup resta partner dell’Atalanta anche per il 2020-2021. Leggi su ecodibergamo

sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Atalanta rinnova la partnership con RadiciGroup per il 2020/21: Atalanta e RadiciGroup hanno… - CalcioFinanza : L’Atalanta rinnova la partnership con RadiciGroup per il 2020/21 -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta RadiciGroup

Calcio e Finanza

Nonostante il cambio di sponsor di maglia, con la piattaforma on line di trading Plus500 a prenderne il posto dal prossimo 1° settembre per le prossime tre stagioni, RadiciGroup resta partner dell’Ata ...BERGAMO - Non solo il nuovo main sponsor, per l'Atalanta arriva un'altra buona notizia. Il club nerazzurro ha infatti comunicato il prolungamento della partnership con RadiciGroup anche per la ...