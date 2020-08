Arrestato 11 volte è di nuovo a piede libero: niente carcere per Sidibe Temoko (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sidibe Temoko, senegalese di 24 anni con diversi precedenti e ben 11 arresti alle spalle, si è reso protagonista dell’ennesima aggressione. Per lui, però, niente carcere, ma solo obbligo di firma. È comparso davanti al giudice lunedì mattina, dopo essere stato Arrestato domenica scorsa per l’ennesima volta, il senegalese di 24 anni Sidibe Temoko. Ben … L'articolo Arrestato 11 volte è di nuovo a piede libero: niente carcere per Sidibe Temoko proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sidibe Temoko, senegalese di 24 anni con diversi precedenti e ben 11 arresti alle spalle, si è reso protagonista dell’ennesima aggressione. Per lui, però, niente carcere, ma solo obbligo di firma.

Seduto nel box dei detenuti, aspetta che il giudice pronunci la sentenza. Per lui non è la prima volta. Anzi, ci ha fatto quasi l’abitudine a questa strana giustizia italiana che lo arresta e poi lo r ...

