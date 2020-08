Addio Ben Cross, è morto l’attore di Star Trek e Momenti di gloria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è spento il 18 agosto a Vienna all’età di 72 anni l’attore inglese Ben Cross. Interpretò l’atleta olimpico britannico Harold Abrahams in ‘Momenti di gloria’ (1981) premiato con l’Oscar. Sua anche l’interpretazione di Sarek nel reboot cinematografico del 2009 di Star Trek. Tutti i morti del 2020, le Star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Ezio Bosso a Franca Valeri Il 1 gennaio è morto Vito Molaro, attore di Un Posto al sole. L’attore 26enne di Tufino, paese vicino a Napoli, combatteva contro la fibrosi cistica, una malattia genetica, e raccontava la sua battaglia attraverso i social. Il 7 gennaio è scomparso a 78 anni Alessandro ... Leggi su tvzap.kataweb

E' morto l'attore britannico Ben Cross, noto in particolare per il suo ruolo nel film "Momenti di gloria". Aveva 72 anni. "Ben Cross è deceduto improvvisamente dopo una breve malattia", ha detto il su ...