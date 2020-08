A fuoco una discarica ad Harare nello Zimbabwe, allarme per gas tossici (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – Fumi tossici ed esalazioni di gas si stanno diffondendo nella periferia nord di Harare, la capitale dello Zimbabwe, a causa di un incendio divampato venerdi’ nella discarica di Pomona. Le autorita’ della citta’ hanno reso noto alla stampa locale che ci vorranno “tra una e due settimane” per far tornare la situazione sotto controllo. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : fuoco una A fuoco una barca a vela: dal mare si alza una colonna di fumo nero IlGiunco.net Alla ricerca del piccolo Gioele Mondello: “Fa caldissimo, è massacrante e non abbiamo trovato nulla”

Né il lembo di un vestito né l'impronta di una scarpa. Di Gioele Mondello, quattro anni, non ci sono tracce. Stamattina, alla prefettura di Messina, si è deciso che alle già numerose squadre di ...

Viviana Parisi, uno degli operai dopo l'incidente: "Non abbiamo visto il bambino non sappiamo se c’era o no”

“Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza for ...

