Usa, al via la convention democratica Sanders: «Trump un incapace» (Di martedì 18 agosto 2020) La prima serata della convention democratica. Intervenuto anche il fratello di George Floyd: un minuto di silenzio contro «odio e ingiustizia» Leggi su corriere

MIcheleTofful : RT @Recommon: ??Una pessima notizia: Usa, Trump approva le trivellazioni nell'Alaska - anis_epis : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - zazoomblog : Usa al via la convention democratica Sanders: «Trump è un incapace» - #convention #democratica #Sanders: - hxresistance : RT @repubblica: 'Noi siamo il popolo': al via la convention democratica. Sanders duro contro Trump: 'Incapace, ci porta verso l'autoritaris… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa via

Corriere della Sera

Dove non arrivò la diplomazia, riuscì la pandemia. Il teorema dell'accordo di Abu Dhabi si formula nel particolare. Dopo il semestre più catastrofico della storia recente, in cui anche i paesi tra lor ...(ANSA) - PECHINO, 17 AGO - Gli Usa dovrebbero rispettare la "linea rossa" della Cina su Taiwan, dopo che l'isola ha avuto il 14 agosto il via libera all'acquisto della nuova produzione di superjet F-1 ...