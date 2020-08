Urina su una volante e aggredisce gli agenti: delirio a piazza Garibaldi (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel pomeriggio di ieri gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia sono intervenuti in piazza Garibaldi perché un contingente del Reparto Mobile di Napoli, poco prima, aveva fermato una persona che stava Urinando sul mezzo di servizio. Durante il controllo l’uomo ha dato in escandescenze ingiuriando ed aggredendo i poliziotti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Un 22enne napoletano è stato pertanto arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ZecJKD : RT @RadioSavana: Genova Sampierdarena, #risorsaINPS clandestino africano urina davanti ad una Chiesa in presenza di donne e bambini. #Radio… - AnnaritaPagani : @GeMa7799 Hola señor Miguel! Esta noche a cena con la Brigliadori a disquisire di pandemie davanti a una paella inn… - felicedicorsa : A volte il cattivo odore dell'urina dipende da alcuni alimenti.Può dipendere anche dall'uso di farmaci.Però non sot… - Alessiabrc : @stocazzzzzo In effetti fa una puzza assurda. La fuma una mia collega e sembra urina putreffata. Che schifo. Maaaa perché?!!! ?? - arquer12 : RT @RadioSavana: Genova Sampierdarena, #risorsaINPS clandestino africano urina davanti ad una Chiesa in presenza di donne e bambini. #Radio… -

Ultime Notizie dalla rete : Urina una I problemi della prostata aumentano con il caldo estivo: cosa può accadere e come intervenire La Stampa Napoli. Sorpreso ad urinare sull’auto della polizia, poi aggredisce gli agenti: arrestato

Attimi di tensione ieri pomeriggio a Napoli dove, a Piazza Garibaldi, gli agenti del Reparto Mobile hanno sorpreso un giovane ad urinare sul ... bevande alcooliche a una minorenne alla quale ...

Urina su un mezzo di servizio: 22enne arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

NAPOLI - PIAZZA GARIBALDI - Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia sono intervenuti in piazza Garibaldi perché un contingente del Reparto Mobile di Napoli, poco prima, aveva ...

Attimi di tensione ieri pomeriggio a Napoli dove, a Piazza Garibaldi, gli agenti del Reparto Mobile hanno sorpreso un giovane ad urinare sul ... bevande alcooliche a una minorenne alla quale ...NAPOLI - PIAZZA GARIBALDI - Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia sono intervenuti in piazza Garibaldi perché un contingente del Reparto Mobile di Napoli, poco prima, aveva ...