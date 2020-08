Se l’appetito vien mangiando, l’acquolina vien leggendo (Di martedì 18 agosto 2020) Nutrimento, rito sociale, piacere estetico, seduzione, memoria, manifestazione di potere. Il cibo ha assunto tante declinazioni quanti sono i casi delle umane vicende e non poteva che trovarsi anche nei libri che l’umanità raccontano. A partire dal piatto di lenticchie di Esaù nella Bibbia (o ancor prima dalla mela di Adamo ed Eva?) il cibo è penetrato nella letteratura. Per restarci. “Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si è mangiato bene” scriveva Virginia Woolf. Emily Dickinson si dilettava a fare il pane e la sua torta al cocco era apprezzatissima. Il nostro ingegner Gadda trasformava in racconto la preparazione del risotto alla milanese specificando anche quale casseruola utilizzare. Banana Yoshimoto ha intitolato un libro Kitchen e della cucina parla come del suo luogo preferito: “dove si fa da ... Leggi su linkiesta

