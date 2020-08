San Basilio, scoperto laboratorio clandestino dove veniva raffinata la cocaina (Di martedì 18 agosto 2020) Aveva trasformato una cantina in via Recanati in un laboratorio dove raffinava la cocaina. A scoprirlo nella periferia di Roma, a San Basilio, sono stati carabinieri che hanno anche arrestato un uomo ... Leggi su romatoday

È quanto sta accadendo a San Basilio, periferia del IV Municipio, dove il Centro Popolare di via Gigliotti e la Nuoto Belle Arti 2.0 di via Belforte del Chienti, hanno avviato una collaborazione che ...

