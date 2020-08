Roma. San Basilio, raffinava cocaina: arrestato 24enne (Di martedì 18 agosto 2020) Un vero e proprio laboratorio clandestino dove veniva raffinata e tagliata una ingente quantita’ di cocaina purissima e’ stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio che hanno anche arrestato un uomo di 24 anni di origini calabresi. Una cantina in disuso in via Recanati era stata trasformata in un piccolo opificio dove dalla cocaina pura venivano ricavate le dosi da immettere sul mercato, con tanto di presse, una idraulica e una pneumatica; fornetto essiccatore; macchina per il vapore che serviva da collante per la polvere tagliata e tutto il materiale necessario per il confezionamento. I militari stavano transitando in via Recanati quando hanno notato l’uomo confabulare con un’altra persona e lo hanno fermato. Originario della provincia di Reggio ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Roma San “Siamo in troppi”, al San Giovanni di Roma lunghe code sotto il sole in attesa del tampone Il Fatto Quotidiano Danila Verzilli consigliera di Santa Marinella al posto di Fabrizio Fronti

A darne comunicazione è il sindaco di Santa Marinella Avv. Pietro Tidei. Il provvedimento è stato preso su ordine del Prefetto di Roma che ha dato giusta applicazione ad una norma della legge Severino ...

Sospeso il consigliere di Santa Marinella Fabrizio Fronti

la nota della Prefettura di Roma che sospende il Consigliere comunale Fabrizio Fronti, eletto con una importante raccolta di consensi nella lista civica organizzata a sostegno della candidatura del ...

