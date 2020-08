Ondata di caldo in Giappone: già 79 morti da inizio mese (Di martedì 18 agosto 2020) Nel mese di agosto sono già 79 le vittime del caldo intenso che sta soffocando il Giappone: oltre 41°C sono stati registrati nella prefettura di Shizuoka, a sud ovest di Tokyo. Secondo il governo metropolitano, nella capitale negli ultimi 9 giorni sono morte 26 persone over 70, molte delle quali all’interno delle loro abitazioni, dove non era presente un condizionatore. L’Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri ha precisato che nella prima settimana di agosto quasi 7mila persone sono state ricoverate in ospedale a causa di colpi di calore. L’Ondata di caldo dovrebbe proseguire almeno fino a venerdì nell’area occidentale, e fino a giovedì sul nordest.L'articolo Ondata di caldo in Giappone: ... Leggi su meteoweb.eu

