L’Europa League e la spocchia delle italiane | ma in fondo bastava così poco E questa formula…

Una finale di Europa League, che allora si chiamava Coppa Uefa. Sì, allora, perché l'ultima volta per un'italiana era stata 21 anni fa. L'abbiamo detto tante volte e in tanti modi in questi giorni, forse anche – semplicemente – per scaramanzia. Sembrava essere diventata una maledizione. O una punizione. Negli anni '90 le nostre squadre hanno fatto incetta di questo trofeo, era quindi giusto che per i successivi venti faticassero. No, non è così. Non è affatto così. E non ci vuole molto a capirlo. Non c'è dietro la sfortuna e neanche maledizioni particolari. Dal 1999 in poi, più semplicemente, le squadre italiane hanno iniziato a guardare questa competizione con spocchia, altezzosità.

