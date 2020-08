La verità sui giovani ricoverati: "Non sono in terapia intensiva" (Di martedì 18 agosto 2020) Federico Garau Il professore ha voluto spiegare il senso delle dichiarazioni da lui fornite e quindi successivamente distorte circa i giovani contagiati Avevano scatenato subito il panico, facendo gridare in modo ingiustificato all'allarme, alcune parole diffuse qualche giorno fa a mezzo stampa, nelle quali si parlava di giovani (per la precisione cinque) di età compresa tra i 20 ed i 26 anni ricoverati in ospedale tra Foggia e San Giovanni Rotondo dopo aver manifestato dei sintomi riconducibili al Coronavirus. Il concetto passato, dopo il coinvolgimento diretto dell'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, è che i ragazzi si trovassero in gravi condizioni di salute, tali da determinare addirittura il loro trasferimento in terapia intensiva. A ritornare sulla vicenda, per chiarire una ... Leggi su ilgiornale

susydigennaro : RT @napolimagazine: IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità - napolimagazine : IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità - apetrazzuolo : IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità -

Ultime Notizie dalla rete : verità sui Ecco la verità sulla seconda ondata ilGiornale.it La verità sui giovani ricoverati: "Non sono in terapia intensiva"

Avevano scatenato subito il panico, facendo gridare in modo ingiustificato all'allarme, alcune parole diffuse qualche giorno fa a mezzo stampa, nelle quali si parlava di giovani (per la precisione ...

IN RUSSIA - Un arbitro verrà sottoposto a macchina della verità

La Premier Liga russa è tornata in campo per la stagione 2020/21. Lo ha fatto a modo suo, con la partita fra Spartak Mosca di Domenico Tedesco e il Sochi, andata in scena lo scorso 9 agosto. 90' in ...

Avevano scatenato subito il panico, facendo gridare in modo ingiustificato all'allarme, alcune parole diffuse qualche giorno fa a mezzo stampa, nelle quali si parlava di giovani (per la precisione ...La Premier Liga russa è tornata in campo per la stagione 2020/21. Lo ha fatto a modo suo, con la partita fra Spartak Mosca di Domenico Tedesco e il Sochi, andata in scena lo scorso 9 agosto. 90' in ...