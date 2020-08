Iliad continua a espandere la sua rete 4G, ma 3 regioni sono ancora a secco (Di martedì 18 agosto 2020) Iliad continua a lavorare sull'espansione della sua rete 4G proprietaria: ecco la mappa aggiornata con i nuovi impianti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

andreapalazzo2 : RT @mondomobileweb: #iliad continua con le offerte tariffarie Giga 50, Giga 40 e Voce da 4,99 euro al mese ?? - mondomobileweb : #iliad continua con le offerte tariffarie Giga 50, Giga 40 e Voce da 4,99 euro al mese ?? -

Solo 5,99 euro per 70GB con Kena 5,99, anche per gli utenti Iliad! Ecco come cambia l'offerta e come attivarla ... La presenza di Iliad in Italia si fa via via sempre più concreta. Ci sono ancora regioni in cui il più recente tra gli operatori non virtuali si appoggia alle antenne WindTre, ma nel frattempo il ...