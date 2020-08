Il Pd è un disco rotto: “Ci serve il Mes”. Lo sciacallaggio sul (lieve) aumento dei contagi (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – I contagi aumentano? lievemente e a giorni alterni, con pazienti – quando non sono immigrati ospitati in centri d’accoglienza – perlopiù asintomatici. Tanto che i nuovi picchi (molto relativi) della curva non coincidono con un incremento dei decessi, men che meno con una risalita dei pazienti nei reparti di rianimazione: erano meno di 60 ieri, a fronte del massimo di 4068 registrato lo scorso 3 aprile. Parlare di emergenza risulta dunque, oggi, abbastanza fuori tempo massimo. Così come azzardare previsioni su presunti “ritorni” dell’epidemia che, a fronte dei dati odierni, rischiano di far la fine della bufala sui 151mila ricoverati in terapia intensiva entro giugno in caso di riapertura totale. Il Mes non ci serve e non conviene Una certezza però ... Leggi su ilprimatonazionale

