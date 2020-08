Il Garante non fa i nomi dei furbetti del bonus. E rimanda la palla all’Inps. Sarà l’Istituto presieduto da Tridico a dover valutare la comunicazione di dati sensibili (Di martedì 18 agosto 2020) L’Inps ha scaricato sul Garante per la privacy e il Garante ora ha fatto la stessa cosa sull’Istituto previdenziale. Sui nomi dei politici furbetti che hanno chiesto il bonus di 600 euro in piena emergenza coronavirus, uno scandalo che ha scosso il Parlamento nel momento della chiusura per ferie, si continua ad assistere a un rimpallo di responsabilità. Ieri l’ufficio del giurista Pasquale Stanzione, che a fine luglio ha preso il posto di Antonello Soro al vertice dell’Authority, ha sostenuto che è compito dell’Inps, e solo dell’Inps, valutare la possibilità di comunicare dati personali sensibili. E dunque ha scaricato sull’Istituto previdenziale la grana di dover tirar ... Leggi su lanotiziagiornale

