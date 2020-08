Giappone: ondata di caldo provoca 79 morti da inizio mese (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - TOKYO, 18 AGO - Sono salite a 79 da inizio mese le vittime del caldo rovente che da giorni attanaglia il Giappone, fino a superare il massimo di 41 gradi registrato nella prefettura di ... Leggi su corrieredellosport

Le autorità comunicano che l'ondata di caldo continuerà almeno fino a venerdì sul Giappone occidentale, e fino a giovedì sul versante nord orientale. (ANSA).

Tokyo, 18 ago 09:21 - (Agenzia Nova) - Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo il Giappone. Ieri ad Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, è stata registrata una temperatura di 41,1 gradi ...

